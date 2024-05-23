〈富邦金法說〉總座：預計Q3送件申設東京分行 海外拓點樂觀其成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 18:34

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，公布 2024 年第 1 季稅後純益 304.1 億元、年增 117.5%，每股純益 (EPS) 2.34 元，居業界第二。外界關注銀行海外分行申設進度，總經理韓蔚廷說明，預計第三季送件申設日本分行，設點城市仍傾向東京，至於印度孟買分行申設，持續與該國央行溝通中，樂觀其成。

關於北富銀日本申設分行進度，韓蔚廷表示，已兩地的主管機關陳報，目前看起來樂觀其成，預計第三季就會送件，地點仍希望設在東京，畢竟東京仍是日本的金融中心。

此外，金管會先前已通過北富銀印度孟買分行的申設，目前進度如何？韓蔚廷說，正持續與該國央行溝通中，目前都還順利。若順利通過，可望成為北富銀在南亞的第一個海外據點。

至於富邦金有無考慮海外購併計畫，韓蔚廷表示，事實上，海外投資一直都有在看，但目前沒有什麼立即的方案要執行。

媒體關注，台灣央行 3 月份升息半碼對於銀行業務的影響，韓蔚廷說，儘管台美利差縮小，對銀行業務來說，影響非常有限，雖央行升息半碼，但台幣本身都已反映在活、定存，對客戶利率的調整，因此，台幣業務影響不大。

至於富邦人壽第一季現金部位下降，韓蔚廷說明，並沒有特別的原因，首先，若在手現金太多，恐會流失掉一些投資機會，另一方面，也需要維持一定的流動性，維持公司正常的營運，因此，會根據公司狀況、整體金融市場狀況來機動調整，從過去歷史數據來看，目前的 3.4% 不算低，算是均衡的水準。

截至 2024 年 3 月底，富邦金控總資產逾 11.5 兆元、年增 8.4%，淨值 8,965 億元、年增 25.7%，普通股每股淨值 61.51 元。資產報酬率 (ROA) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 1.08% 與 14.32%，皆較去年同期成長。