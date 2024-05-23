〈富邦金法說〉富邦人壽2023年底EV 9310億元 反映在金控每股EV 71.5元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 17:00

富邦金控 (2881-TW) 今 (23) 日召開 2024 年第一季法說會，公布 2023 年底富邦人壽隱含價值 (EV)，受惠於去年穩健獲利與淨值提升，帶動調整後淨值上升至 5358 億元，年成長 29%；有效契約價值 3952 億元，年成長 3.2%；整體 2023 年底隱含價值 9310 億元，較 2022 年底的 7986 億元上升 16.6%。

富邦人壽表示，2023 年受經濟環境及法規變動影響，整體市場初年度保費下滑 13.1%，且投資型商品銷售持續減少。富邦人壽初年度保費年下滑 11.1%，在著重分期繳與保障型商品銷售以持續改善商品組合下，新契約價值 (VNB) 為 200 億元，年成長 20.3%。

富邦人壽反映在富邦金控每股 EV 為 71.5 元，精算評估價值 (AV) 方面，若計入未來 20 年新契約價值，富邦人壽 2023 年底的 AV 為 11298 億元，換算金控每股 AV 為 86.8 元。

富邦人壽 2024 年第一季稅後純益 174.6 億元，居業界第二。富壽持續強化傳統型分紅保單銷售，帶動初年度保費 (FYP) 較去年同期成長 18.0%，居業界第一；總保費 (TP) 及初年度等價保費 (FYPE) 均位居業界第二。受惠分期繳商品銷售提升，FYPE 較去年同期成長 35.5%，遠高於業界平均表現，並帶動 FYPE/FYP 比率自 41.6% 提升至 47.7%。

富壽表示，銷售通路以銀保通路為主，佔比達 46%，排名穩居業界第一；其次為業務員通路，佔比 43.4%。同時，分期繳銷售也帶動各通路 FYPE 顯著成長，業務員及銀保通路均成長逾三成。

在投資組合上，國內外股票投資部位佔比上升，反映股票部位評價上升及配置增加；現金部位維持適當水位，將視市場狀況動態調整投資組合，以提升收益；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。

富壽截至 2024 年 3 月底總投資資產達 4 兆 9934 億元，受惠利率走升與美元升值，2024 年第一季經常性投資收益年成長 8.6%，變動收益類資本利得年成長 96.6%，帶動避險前後投資報酬率均優於去年同期，避險及匯兌後投資報酬率達 4.62%，與負債成本之正利差較去年同期擴大。