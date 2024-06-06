跨境電商正夯 華航看空運下半年優於上半年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 20:03

華航 (2610-TW) 今 (6) 日舉辦今年首場法說會，由資深副總經理陳奕傑主持，陳奕傑表示，今年正全力衝刺客貨運，看旺全年營運續揚可期，其中，全球電商維持成長趨勢，貨運需求下半年有望優於上半年。

華航第一季客運收入比重已達近 70%，年增超過 30%，更超越疫前達 119%，各區表現均較去年同期有大幅成長，為積極滿足疫後強勁的旅運需求，目前整體客運運能恢復到疫前 80%，尤其北美、歐洲等長程航線已恢復疫前規模。

陳奕傑指出，台北直飛西雅圖航班 7 月 14 日即將啓航，北美航網達 6 個直飛點，並陸續有復飛增班規劃，客運發展策略為「穩健發展、審慎布局」並「與時俱進、持續創新」，會全力發揮樞紐地理位置優勢，強化全球轉機客源，靈活調度機隊運能最大化。

貨運方面，華航第一季於進出口、轉口和直轉等皆居台灣巿場領先地位，轉口市占率更超過 50%，展望下半年，全球電商維持成長趨勢，再加上產業供應鏈庫存持續去化調整下，樂觀看貨運需求優於上半年。

陳奕傑說，貨運以「優化機型航網、強化收益管理」為策略，關注跨境電商與 AI 相關半導體市場脈動，彈性布局航網，同時爭取中長期客製化及專案包機商機，延攬高收益貨源。

華航持續引進新世代窄體客機 A321neo，預計今年底機隊架數達 15 架、全機隊 25 架於 2026 年交付完畢，同時，10 架具節油高效能的 777F 貨機年底全數交付完成，藉此加速汰除 747-400F 貨機，調整至 8 架營運。