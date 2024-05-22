華航西雅圖航線最優惠價曝光 多個航點機票萬元有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 16:21

華航 (2610-TW) 今 (22) 日宣布線上旅展開跑，即日起至 6 月 10 日購買台灣出發航線機票，最高可享 82 折，即將直飛的西雅圖更祭出最優惠價格 22092 元起(未稅)，並有多個熱門航點票價不到萬元起，全力衝刺暑期旅遊檔期。

華航說明，此波線上旅展，對熱門航點祭出 82 折起超值優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡不到 6000 元 (未稅)，國人最愛的日韓，首爾 6068 元起 (未稅)、福岡 7708 元起 (未稅)，熊本搭配鹿兒島雙點進出九州，彈性自由配不用 8000 元 (未稅)。

此外，華航澳洲航點超值促銷，布里斯本 2 萬元有找；直飛歐洲黃金 6 大航點也全面優惠中，羅馬最優惠只要 27405 元起 (未稅)，並可省去中停轉機的時間。

於此次線上旅展活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主將一人獨得 6 張全球不限航點來回機票，每月任選一個航點暢遊世界；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等豐富好禮。

華航也將參與 5 月 24 日至 5 月 27 日 KTF 高雄國際旅展，以及 5 月 31 日至 6 月 3 日 TTE 台北國際觀光博覽會，歡迎民眾前往華航攤位搶好康。

華航規劃 7 月 14 日起首航台北 - 西雅圖，每周 5 班，以空中巴士 A350-900 執飛，為台北晚出早回的班型，旅客可透過華航聯程機票，接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等 50 個美國內陸熱門航點。

為歡慶新航點開出，華航台北 - 西雅圖首航禮提供有「旅行斜背袋」和「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔和華航航點特色景點為設計元素，由高雄小林村社區媽媽和非政府組織 (NGO) 合作培育的社區工坊手工打造，不僅充滿溫馨的在地感，更支持偏鄉就業；而極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，紀念首航歷程，可愛童趣的「動物旅人行李綁帶」，則是引領旅人隨心漫旅，勾起出遊的無限想像，探索世界的美好旅程。