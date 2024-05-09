華航Q1獲利年增近140% 衝上單季第五高 夏季班表全線密集

華航 ( 2610-TW ) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益一舉回升到 30.99 億元，衝出單季第五高紀錄，年增幅達 137%，每股稅後盈餘 (EPS) 0.51 元。

華航第一季合併營收 486.45 億元，年增 13.94%，營業利益 38.52 億元，稅後純益 30.99 億元，主要是因航空旅運需求顯著增強，推升營收創同期最高。

華航說明，第一季客運收入 330.06 億元，年增 34.45%，也較疫前 2019 年增加多達 21.12%，而貨運收入仍穩健維持有 123.13 億元。