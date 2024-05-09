華航Q1獲利年增近140% 衝上單季第五高 夏季班表全線密集
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 18:18
華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益一舉回升到 30.99 億元，衝出單季第五高紀錄，年增幅達 137%，每股稅後盈餘 (EPS) 0.51 元。
華航第一季合併營收 486.45 億元，年增 13.94%，營業利益 38.52 億元，稅後純益 30.99 億元，主要是因航空旅運需求顯著增強，推升營收創同期最高。
華航說明，第一季客運收入 330.06 億元，年增 34.45%，也較疫前 2019 年增加多達 21.12%，而貨運收入仍穩健維持有 123.13 億元。
進入第二季，華航夏季班表保持全線密集，熱門東北亞地區每周提供近 200 班服務，東南亞地區也迎合泰國、越南暢旺旅遊需求，台北 - 曼谷每周 28 班、高雄 - 曼谷每周 7 班，桃園 - 峴港天天飛航。
而歐洲、北美和大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，華航並將於 7 月 14 日開啟台北直飛西雅圖航線。
貨運部分，華航重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求。
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