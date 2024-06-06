股票資本利得助攻 新光金前5月賺破百億 EPS達0.66元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-06 20:11

上市金控近來將陸續公告今年前 5 月獲利情形，此次由新光金 (2888-TW) 打頭陣，今 (6) 日率先公布，5 月稅後純益達 37.16 億元，月增 2.15%，累計前 5 月稅後純益 102.09 億元，較去年同期轉盈，每股純益 (EPS) 0.66 元，其中，子公司新光人壽前 5 月貢獻獲利 60 億元，主要受惠股市投資績效亮麗。

新光金各子公司獲利近月穩健成長，新光人壽 5 月稅後純益 28.47 億元，累計前 5 月稅後純益 60.47 億元。新壽在股市投資上仍大有斬獲，持續實現資本利得，挹注獲利表現。

新光銀行 5 月稅後純益 6.29 億元，累計前 5 月稅後純益 28.07 億元；元富證券 5 月稅後純益 2.91 億元，累計前 5 月稅後純益 14.23 億元。

新光投信 5 月稅後純益 0.1 億元，累計前 5 月稅後純益 0.44 億元；新光金保代 5 月稅後純益 0.07 億元，累計前 5 月稅後純益 0.38 億元。

回顧新光金今年以來表現，除了元月虧損 22 億元外，2 至 5 月連續 4 個月都有賺錢，尤其是 3 至 5 月，每月都獲利超過 30 億元。