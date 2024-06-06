外資反手買超215億加碼台積電132億元 同步掃貨開發金20萬張

外資買超台積電、開發金外，也買超國泰金 2.1 萬張、臺企銀、新光金各逾萬張；另也買超元大台灣價值高息 (00940)5.7 萬張、統一美債 20 年 5 萬張、中信上游半導體 (00941)1.87 萬張，群益 ESG 頭等債 20+ 1.03 萬張，另也買超正新 1.05 萬張。