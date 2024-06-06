外資反手買超215億加碼台積電132億元 同步掃貨開發金20萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-06 20:02
台股今天漲 417.82 點，收 21902.70 點，外資買超 215 億元，除了大買開發金 20.4 萬張外，也買超台積電 1.48 萬張或 132.3 億元，賣超中信金、世界、中鋼等較多。
三大法人中，外資買超 215 億元、投信買超 54.79 億元，僅自營商賣超 29.19 億元，合計買超 240.6 億元。台指期方面，外資同步回補空單 4880 口，淨空單降至 1.05 萬口。
外資買超台積電、開發金外，也買超國泰金 2.1 萬張、臺企銀、新光金各逾萬張；另也買超元大台灣價值高息 (00940)5.7 萬張、統一美債 20 年 5 萬張、中信上游半導體 (00941)1.87 萬張，群益 ESG 頭等債 20+ 1.03 萬張，另也買超正新 1.05 萬張。
外資賣超中信金 3.1 萬張、世界 2.16 萬張、中鋼 2.07 萬張、復華台灣科技優息 (00929)2.07 萬張、群創 1.26 萬張、鴻準 9684 張、友達 9463 張、富喬 7726 張、華邦電 7539 張、宏碁 7368 張。
投信買超前十依序為，長榮航 4.89 萬張、中信金 4.85 萬張、世界 2 萬張、國票金 1.44 萬張、群益證 1.19 萬張、玉山金 8614 張、國產 6344 張、京城銀 6164 張、至上 4475 張、聯電 4357 張。
投信賣超前十為兆豐金 5520 張、緯創 4374 張、長榮 3888 張、瑞昱 3736 張、京元電子 3485 張、健鼎 3105 張、榮剛 1941 張、頎邦 1837 張、神基 1758 張、華通 1698 張。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇