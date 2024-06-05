〈房產〉市場資金湧動 台北市前4月辦公室交易231億元創同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 15:23

AI、半導體等產業投資話題不斷，加上台股攀上新高，市場資金豐沛，商用不動產市場也催出好成績，統計北市今年前 4 月辦公市場交易量已達 231 億元，寫下同期歷史新高。信義全球資產公司指出，產業擴張動能旺盛，買方投資目光均望向辦公類產品，預料此波辦公室需求將延續至今年下半年。

辦公類產品交易獨占鰲頭，據信義全球資產公司統計，今年前 4 月上市櫃法人在台北市共投資 231 億元購置商辦、廠辦，較去年同期成長近 3 倍，交易量創下有統計以來同期最高紀錄。信義全球資產公司總經理林三智說，辦公市場交易熱度持續升溫，且無論大樓區位地段或屋齡新舊，都吸引不同類型買方進場布局。

自用需求是近期辦公市場重要的支撐主力，林三智說，交易活動主要集中在台北市區商圈以及內科產業聚落，兩大交易熱區在今年前四月均有出現商用大型交易，市區辦公商圈有聖世公司出手，以 10.59 億元購置中山區預售商辦部分樓層，每坪單價達 176 萬元；內科市場則有台達電 (2308-TW) 大手筆以 47.89 億元包棟內湖區瑞光路上的利豐大樓、瑞光大樓。

辦公市場旺，市場成交速度也有加快趨勢。林三智指出，恰逢買氣高峰，賣方多抱著「打鐵趁熱」的心態，若定價貼近當棟或區域實價登錄合理行情，就有機會順利處分；而買方購置動機明確、且滿手資金，只要市場上出現符合需求的物件，為避免競爭落空就會快速出手。只要買賣雙方價格認知差距縮小，就可直接提高成交效率，近期信義全球資產公司也成功協助多組客戶成交市區精華商辦，更出現物件釋出後，一周內就火速成交的情形。

同時，看好辦公產品長線持有優勢，置產族也積極進場評估物件。林三智分析，北市辦公空置率低、租金走升，據信義全球資產公司統計，今年第一季北市主要辦公商圈空置率 4.2%、平均租金上漲至每坪 2,588 元，吸引高資產置產族選擇將資金停泊在辦公產品，除了有穩健的租金收益外，也看好資產的增值實力。

此外，建設公司也著重關注辦公市場。林三智表示，北市蛋黃區寸土寸金，可供開發的大面積土地已所剩無幾，隨著辦公產品需求增加，建商投入興建辦公產品的意願提升，並將購地眼光望向具有開發潛力的老舊商辦大樓。今年辦公市場總價最高交易案，為璞永建設聯合多家建商、代銷公司，以共 131.25 億元，拿下精華地段、屋齡餘 50 年的芙蓉大樓 63% 產權。