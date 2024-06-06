〈房產〉建商信心強過囤房稅2.0上路 先建後售新推戶數年增4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 13:06

囤房稅 2.0 將在 7 月登場，若超過 5 年賣不掉的餘屋，建商將面對最高 4.8% 的稅率，而一推出就倒數計時的先建後售案，建商態度倒顯從容，市調機構統計，今年 1-5 月公開先建後售案戶數加總達 1588 戶，還較去年同期 1132 戶增 4 成。

此一統計顯示，其中新竹地區增幅高達 3.03 倍，新北市則增 1.14 倍，房市熱況給足建商不少勇氣。

住展發言人陳炳辰表示，當前房市走強一方面在於低首付方案創造的預售買氣，另一方面就是新青安政策帶動的成屋市場，而年輕族群喜新厭舊，地震因素又造成新不如舊，加上新成屋看得到摸得到，免於爛尾樓風險，一直有情有獨鍾的買方，尤其特定二線區域，這類產品更常是在地買盤的購屋習慣，區域建商投其所好，便多見推出先建後售案。又對於建商來說，成屋產品在成本上好掌控，不少建商推案幾乎都以此為主，還贏得資產實力名聲信譽，買賣兩造各有可取之處。

而目前紛傳房市新案市場有建商封盤惜售情況，可見對於未來樂觀以待，先建後售案同樣對買氣有信心，不至於被新版囤房稅耽誤，有沒有放在眼裡，態度昭然若揭，多按照已規畫時辰進場，去年延後推案量也同步助長量體。

住展觀察北台灣房市情形，新竹地區出現戲劇化增幅，陳炳辰說明，其乃由案數累積出戶數，去年這段時間只推出 4 案，今年則來到 14 案，遂演此勢。而推案多在如湖口、新豐、新埔、芎林等地段，且各案戶數規劃不多，至多僅十來戶，顯示可控的成本與符合區域客買房習性，建商盤算不難理解。而今年新竹地區核心地帶新案大走惜售罕推風氣，新案問世以外圍區域為主，也成就數據表現。

新北市亦具亮眼度，今年增幅有倍數之多，總計戶數為北台灣之冠，新北市本為住宅市場一哥，各類產品均有一定量體不意外，其中在三重區二重重劃區的「皇鼎麗園」、鶯歌區舊市區的「台北捷寶」有近百戶規模，展現一定程度自信。而今年甫推出的新成屋案新莊區「幸福琚」、淡水區「閱山海」，四五十戶量體不到半年業已傳完銷，印證買賣雙方一拍即合。

又在桃園市方面，先建後售案戶數與新北市落差不大，且有 22% 的年增幅，建商積極度不惶多讓，其中楊梅區裕隆集團的「文生璞芯」與中壢區捷運 A21 環北站地帶的「樸翔初耘」各破百戶推案，為今年最大亮點，因市況不錯，兼之個案話題性熱、價位可接受度高，買氣上符合建商期待。