〈房產〉輝達還沒來投資 高雄房市交易已爆熱Q1房價季漲近10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 12:13

高雄市 2024 年 5 月買賣移轉棟數首度衝破 5000 棟，改寫歷史新高，買氣爆熱，近期房價也衝高。房仲業者根據內政部實價資料統計，高雄第一季房價表現，屋齡 5 年以上的中古大樓，平均成交單價來到 22.1 萬元，相比上一季，才隔三個月時間，每坪均價已增加了 1.2 萬元；而首季新成屋平均成交單價更來到 33 萬元，同樣時隔一季，每坪單價就飆增了 2.7 萬元，季漲近一成。

根據統計，高雄首季仍以 2-3 房為主力交易房型，不過 3 房買氣相比上一季縮水了 1.6 個百分點，反而 1-2 房及 4 房買氣微增，其中又以 2 房買氣增加較明顯，季增 0.8 個百分點，而首季各類房型房價均呈上揚，其中 1-2 房小宅，每坪單價季增 2 萬元，價漲同樣最明顯。

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，近期購屋客群以自住客為主力，其次為投資置產，當中不乏科技新貴及外地就業客群，這類客群多偏好機能小宅，尤以產業園區、商辦周邊且具備捷運、輕軌、近國道等交通優勢，便於通勤與生活娛樂的機能宅最受青睞。