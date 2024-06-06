〈房產〉輝達還沒來投資 高雄房市交易已爆熱Q1房價季漲近10%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 12:13
高雄市 2024 年 5 月買賣移轉棟數首度衝破 5000 棟，改寫歷史新高，買氣爆熱，近期房價也衝高。房仲業者根據內政部實價資料統計，高雄第一季房價表現，屋齡 5 年以上的中古大樓，平均成交單價來到 22.1 萬元，相比上一季，才隔三個月時間，每坪均價已增加了 1.2 萬元；而首季新成屋平均成交單價更來到 33 萬元，同樣時隔一季，每坪單價就飆增了 2.7 萬元，季漲近一成。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受台積電 (2330-TW) 設廠紅利帶旺，房市價量一路上揚，近期再受惠新青安催出自住買氣，整體價量表現更為亮眼，而高雄新成屋因地價、工料成本高漲影響，不少在預售時期房價水位就已飆高，成屋後再受利多因素支撐，房價更是易漲難跌，中古屋則連帶補漲，雖力道不如新屋，但年漲幅 10% 仍顯強勁；然而台積電議題已為高雄房市颳起大風，近日可望再迎來鴻海 (2317-TW) 攜手輝達，將於高雄軟體園區建置先進算力中心，再添紅利一樁，也可能為房市再掀起一陣旋風。
根據統計，高雄首季仍以 2-3 房為主力交易房型，不過 3 房買氣相比上一季縮水了 1.6 個百分點，反而 1-2 房及 4 房買氣微增，其中又以 2 房買氣增加較明顯，季增 0.8 個百分點，而首季各類房型房價均呈上揚，其中 1-2 房小宅，每坪單價季增 2 萬元，價漲同樣最明顯。
台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，近期購屋客群以自住客為主力，其次為投資置產，當中不乏科技新貴及外地就業客群，這類客群多偏好機能小宅，尤以產業園區、商辦周邊且具備捷運、輕軌、近國道等交通優勢，便於通勤與生活娛樂的機能宅最受青睞。
而高雄房價持續高漲，像今年 3 月，台積電概念區楠梓區，2 房新屋成交單價已站穩 3 字頭，成交總價破千萬元，還有屋齡 7 年的中古 2 房，預售期僅 1 字頭成交，原屋主僅以總價約 400 萬元入手，如今每坪漲至 2 字頭，新買家以 800 多萬元買下，花了比原屋主高一倍的價格，擔心「越晚買越貴」，加上新青安優貸助攻，購屋族的出手節奏及對價格的接受度也更顯積極。
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