台灣央行理監事會即將召開 鄉林賴正鎰：別再出手打壓房市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 17:37

針對央行即將召開的理監事會，商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (6) 日指出，預售屋去年 7 月起禁換約後，已逼退短線投資客，新青安利率補貼政策的剛性需求。某些個案或許賣很好，但若真的要買房，需要去漏夜排隊嗎？政府不能以偏概全，就認定房市過熱，望央行不要再出手打壓。

賴正鎰指出，現階段預售市場買氣不墜，是因為部分開發商或建商推出低自備、低首付、低月付的「三低建案」，解決首購族最傷腦筋的自備款不足問題，加上政府新青安利率補貼政策，政府與公股銀行提供新青安只到 2026 年 7 月 31 日，很多年輕人預期房價會持續走高，紛紛把握新青安效期內趕緊買房。

賴正鎰分析，因為電價上漲造成通膨、低利率、工料漲價、新青安利率補貼、花蓮大地震喚起全台老舊住宅換屋需求、預期房屋再漲價等六大房價持續上漲因素，使得國人怕房價漲不停而積極進場買屋，開發商只是迎合年輕人喜歡兩房的剛需市場去推案。

至於北、高兩地不久前出現排隊買房情況，但真正要買房的人，需要搭帳棚去漏夜排隊嗎？他呼籲各縣市不動產開發公會及業者之間要互相自我約束，不要為難政府，逼政府出招。