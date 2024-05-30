〈房產〉房市1-4月交易逾11萬棟年增逾3成 12年來次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 12:27

依內政部最新資料顯示，4 月全台建物買賣移轉棟數為 3 萬 0,667 棟，月增 2.6%，年增 48.9%，同時，全台房市 1-4 月交易量逾 11 萬棟，是自 2012 年來次高紀錄。

同時，2024 年 4 月的房市交易數量以南投的 357 件，年增 1.12 倍最高，彰化交易件數年增 1.09 倍表現的成長率高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，4 月的建物買賣移轉棟數反映的是 3 月至 4 月初的市況，因 4 月初適逢清明連假，工作天數較短，但熱絡的買氣仍延續，自用當道，房市交易穩健，加上部分縣市新屋交屋潮拉抬交易量能，讓全台 4 月建物買賣移轉量較 3 月小增 2.6%。

另與 2024 年 4 月建物買賣移轉棟數 2 萬 0,593 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年增 48.9%，將近五成，陳金萍指出，去年 4 月交易量是當年度的第三低量，僅高於農曆春節的 1、2 月，雖平均地權條例修法衝擊淡化，中古屋交易量能回穩，但少了交屋潮挹注之下，房市交易量維持低檔，反觀今年 4 月房市市況，可以發現中古屋需求穩健，加上有部分縣市新屋交屋潮明顯，帶動整體交易量維持相對高檔，4 月交易量較去年同期大增 48.9%，顯示今年交易動能明顯優於去年。

陳金萍說明，若合計今年前四月全台建物買賣移轉棟數，全台 1-4 月交易量為 11 萬 1,680 棟，與去年同期年增 31.6%，是自 2012 年來次高紀錄，僅低於 2022 年的 11 萬 3,637 棟，今年房市交易熱絡程度可見一斑。陳金萍補充，全台經濟穩定成長、出口暢旺、台股續創高以及消費者信心轉強等正向訊息釋出，讓民眾樂觀看待經濟前景，加上通膨預期，讓置產族群積極進場，而新青安優惠貸款也加速自住買盤加快購屋腳步，讓今年 1-4 月房市交易熱度再升溫，旺季仍旺。