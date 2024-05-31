〈鴻海股東會〉股東高喊股價上看500元 劉揚偉：朝越來越高的目標努力

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 10:41

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會，臨時動議環節，股東上台發言時表示，希望在董事長劉揚偉退休前股價能到 500 元，對此，劉揚偉表示，股價是經營團隊成果展示，會朝越來越高的目標來努力。

股東表示，最近鴻海股價已經快回創辦人郭台銘所說的 200 元，但這樣還不夠，短期希望能到 300 元、中期達到 400 元，更希望劉揚偉在退休前，股價能看到 500 元。

劉揚偉表示，都跟經營團隊說八個字「合法合規、說到做到」，不要炒作、哄抬股價，因此，會把股東期望放在心中，但不會說，只要把公司經營好，股價自然會反映。

劉揚偉指出，至於未來股價是 200、300 元或者更高，都是經營團隊成果展示，會努力朝著越來越高的目標來努力。

另外，現場也有股東向劉揚偉喊話，希望公司能加碼每位股東一隻手機，對此，劉揚偉笑答，雖然自己很想這樣做，不過其他人可能會不同意，但會慎重考慮。