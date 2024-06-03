〈COMPUTEX〉鴻海旗下鴻佰亮相輝達GB200機櫃及先進液冷解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-03 15:28

鴻海 (2317-TW) 集團旗下鴻佰科技今 (3) 日宣佈，將在 2024 年臺北國際電腦展 (Computex) 上以「引領 AI 新運算」為主題，展示次世代 AI 數據中心全方位解決方案，包括亮相最新的 NVIDIA GB200 NVL72 伺服器機櫃及先進液冷解決方案。

而輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳昨日在台大演講時，亮相全球第一台 GB200 NVL72 伺服器，據悉就是由鴻佰製造。

作為首批搭載 NVIDIA Blackwell 架構 GPU 的合作夥伴之一，鴻佰揭示下一代 AI 資料中心的全新面貌，亮相最新的 NVIDIA GB200 NVL72 伺服器機櫃，此系統支援多節點與液冷設計，將 72 個 Blackwell GPU 與 36 個 Grace CPU 串聯成一個巨大的運算單元，可為兆級參數的大型語言模型實現訓練和即時推論。

面對龐大的 AI 算力需求，液冷技術的重要性日益凸顯，鴻佰此次也展出先進液冷解決方案，包含液態對氣態的 side car 氣冷機櫃，和液態對液態的 CDU 液冷機櫃，以應對不同資料中心環境的需求。

鴻佰推出各種模組化創新設計，包含自家研發的模組化伺服器，可搭載最新一代的 AMD EPYC 處理器與 Intel Xeon 處理器，以及市場上最多樣化的 1U/2U/4U NVIDIA MGX 伺服器產品組合，滿足不同加速運算需求。

此外，鴻佰也祭出搭載 NVIDIA H200、B100 或 B200 圖像加速卡的最新 AI 加速器，其模組化架構可搭配氣冷或液冷系統，並支援 AMD Instinct MI300X 平台或 Intel Gaudi 3 加速器，提供客戶多元平台選擇。