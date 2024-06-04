〈COMPUTEX〉黃仁勳參訪鴻佰攤位 稱鴻海是輝達GB200最重要合作夥伴

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 13:48

輝達 (NVDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (4) 日赴台北電腦展 (Computex 2024)，參訪鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰 (Ingrasys) 展位，並與鴻海董事長劉揚偉見面，一同聽取雙方合作最新的 GB200 NVL72、MGX 以及 HGX 等相關產品。

黃仁勳表示，鴻海和輝達在各項產品開發上緊密合作，尤其是 Blackwell 系列晶片就是雙方合作成果的證明；鴻海有非常優異的垂直整合能力，是輝達在 GB200 最重要的合作夥伴。

黃仁勳進一步指出，隨著全球對 AI 需求的爆炸性增長，已經步入了算力科技的新時代，鴻海是智慧製造、機器人生成式 AI 應用的開拓者，處於領先地位。雙方將以 Omniverse 創建數位孿生應用（Digital Twin），陸續導入智慧製造、智慧 EV、智慧城市平台。

首先，智慧製造平台方面，透過生產線的規劃，涵蓋既有 AI 伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團 AMR 協同產線運作，以做到產能利用最佳化。

鴻海旗下鴻華先進橋頭新廠，將成為集團指標性 AI 工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。

智慧電動車平台方面，雙方所合作的電動車 ADAS 平台已初具成果，未來會將該平台應用在未來鴻海設計的車款上，同時也正和歐美傳統車廠洽談專案中。此外，針對輝達新一代晶片，共同規劃「艙駕合一」的智慧出行方案，致力於打造第三生活空間。