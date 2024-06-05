營收速報 - 鈊象(3293)5月營收15.72億元年增率高達35.56％
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 18:15
今年1-5月累計營收為71.98億元，累計年增率27.78%。
最新價為1055元，近5日股價上漲5.53%，相關文化創意產業指數上漲4.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1019 張
- 外資買賣超：+4482 張
- 投信買賣超：-3522 張
- 自營商買賣超：+59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|15.72億
|36%
|9%
|24/4
|14.49億
|26%
|-1%
|24/3
|14.71億
|32%
|5%
|24/2
|13.95億
|32%
|6%
|24/1
|13.11億
|14%
|-1%
|23/12
|13.25億
|20%
|7%
鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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