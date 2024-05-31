〈鴻海股東會〉劉揚偉：AI伺服器業績明年破兆元 整體營收衝7兆元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 12:36

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會，股東關心 AI 伺服器布局，董事長劉揚偉表示，今年 AI 伺服器營收成長將超過 4 成，明年相關業績就可破兆元，集團營收可望突破 7 兆元。

劉揚偉表示，去年伺服器營收破兆元，其中，AI 伺服器占 3 成，今年成長將超過 4 成，占比也會達到 4 成以上，隨著 AI 需求的增長，AI 伺服器很快會成為鴻海下一個兆元營收的產品線。

此外，鴻海也布局 AI 伺服器半導體元件，劉揚偉透露，自研高階電源管理 IC 與類比 IC 也開量產供應給伺服器、繪圖卡、筆電客戶，預估出貨量將逐季增加。

劉揚偉指出，AI 產業現階段還在初期快速成長的階段，有些調研機構預測 AI 產業在未來 7-8 年內，就會有超過 1 兆美元的規模，其中硬體就超過一半，這部分也會是鴻海未來成長的主要動能之一。