〈財報〉AI伺服器帶旺Q2營收 慧與上調全年財測 盤後勁揚逾17%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-05 06:28

財報顯示，慧與第二季營收成長 3.3%，至 72 億美元，優於 FactSet 預期的 68 億美元。

該公司將 AI 是為主要驅動力，AI 系統訂單累計金額已達 46 億美元。財務長 Marie Myers 表示，無論是從地域還是客群來看，AI 需求都在擴大。

按業務表現來看，整體伺服器營收成長 18%，達到 39 億美元，較 Q1 翻倍，但智慧邊緣 (intelligent edge) 營收下滑 19%，至 11 億美元。雖然 AI 伺服器為強勁成長領域，但該公司在網絡方面仍面臨周期性壓力，且正在影響整體毛利率。慧與 Q2 調整後毛利率為 33.1%，較前一年同期的 36.2% 下滑。

Myers 指出，AI 系統的營業利益率為 11%，符合管理階層的預期。但從傯營收和營運角度來看，毛利率受到營收組合的影響，像是網絡領域的貢獻度較低。不過她也表示，公司仍對 AI 營收的獲利狀況感到滿意。

慧與 Q2 調整後每股盈餘 (EPS) 為 42 美分，優於分析師預測的 39 美分。按 GAAP 計算，Q2 淨利為 3.14 億美元，即每股 24 美分，低於去年同期的 3.87 億美元和 29 美分。

展望 2024 會計年度 Q3，慧與預估本季營收介於 74 億美元至 78 億美元，分析師預期為略高於 74 億美元；調整後 EPS 估為 43 美分至 48 美分，分析師預測為 47 美分。

慧與也上調全年指引，目前預估在貨幣中性基礎上，全年營收將成長 1%-3%，調整後 EPS 估為 1.85 美元至 1.95 美元。該公司此前預期全年營收成長率為 0%-2%，調整後 EPS 為 1.82 美元至 1.92 美元。