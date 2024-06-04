〈COMPUTEX〉緯創攜手供應鏈夥伴 擴大AI產業規模高出PC 10至20倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 17:50

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (4) 日出席 COMPUTEX，接受媒體訪問時提到，隨著 AI 產業爆發，雖然新進的競爭者愈來愈多，但林憲銘認為這是正向的競爭，緯創將攜手供應鏈夥伴，期盼一同擴大 AI 產業，使產業規模高出 PC 產業 10 至 20 倍。

林憲銘表示，產業間的競爭是很自然的，從桌機、筆電、不同 IPC 服務，甚至到近年快速發展的 AI、電動車等新產業，永遠都會有競爭。不過林憲銘認為，這些都是正向的競爭，且正因如此逐漸形成現在的產業生態，台灣的供應商有許多共同點，大家彼此互相砥礪，尋求更好的技術及成果，共同擴大產業規模。

被問及後進者想搶進 CSP 客戶，是否擔心演變成價格戰，進而擾亂市場秩序，林憲銘則認為，從過去 PC 產業的經驗，大家都已經了解到價格無法決定一切，現在重視的是綜合競爭力。

林憲銘進一步說明，如果從 AI 產業的角度來看，包含 5G、6G 以及通訊 IT 的整合，多元的技術整合將產生新的動能，同時需考慮很多變數。因此綜合因素加起來，如果無法具備基本條件，便很難在產業中競爭。