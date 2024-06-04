〈COMPUTEX〉輝達未來5年在台設立研發中心 黃仁勳：這三地是選項
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 12:16
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (4) 日到 COMPUTEX 與供應鏈夥伴們會面，黃仁勳接受媒體訪問談到未來 5 年將在台灣設立投資研發中心，黃仁勳強調，台灣已經輝達很大的基地，同時也透露台北、台南以及高雄都會是選項。
黃仁勳表示，目前輝達在台北以及新竹已經有幾百人，未來也將持續投資台灣。接下來幾年將建置新的研發中心，並雇用 1000 名工程師。黃仁勳進一步提到，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師、AI 研發人員等，將有 AI 研究實驗室。另外，也與大學合作進行創新研究。
黃仁勳進一步指出，未來 5 年包含大型語言模型 (LLM) 以及 AI 能夠在測試上，跟人類擁有相同的競爭力，並取得非常好的成果，因此也將在數位世界中看到具備人工智慧的機器人。
黃仁勳也說，非常高興再次回到 COMPUTEX，台灣是世界上許多偉大的電腦技術公司所在地，如台積電 (2330-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、華碩 (2357-TW) 以及技嘉 (2376-TW) 等，都是很棒的公司。
黃仁勳提到，輝達與供應鏈夥伴花了 20 年實現人工智慧運算的目標，此次來台與供應鏈夥伴見面，希望進一步與生態系合作，助攻全球建構新一代運算基礎設施，可以稱為人工智慧的新型資料中心。黃仁勳形容，AI 就像 200 年前的電一樣，雖然看不到，但非常有價值。
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