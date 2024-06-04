〈COMPUTEX〉輝達未來5年在台設立研發中心 黃仁勳：這三地是選項

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-04 12:16

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (4) 日到 COMPUTEX 與供應鏈夥伴們會面，黃仁勳接受媒體訪問談到未來 5 年將在台灣設立投資研發中心，黃仁勳強調，台灣已經輝達很大的基地，同時也透露台北、台南以及高雄都會是選項。

黃仁勳表示，目前輝達在台北以及新竹已經有幾百人，未來也將持續投資台灣。接下來幾年將建置新的研發中心，並雇用 1000 名工程師。黃仁勳進一步提到，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師、AI 研發人員等，將有 AI 研究實驗室。另外，也與大學合作進行創新研究。

黃仁勳進一步指出，未來 5 年包含大型語言模型 (LLM) 以及 AI 能夠在測試上，跟人類擁有相同的競爭力，並取得非常好的成果，因此也將在數位世界中看到具備人工智慧的機器人。