影音串流業KKT-KY 6/19新股掛牌上市 承銷價88元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-04 17:19

科科科技 (KKT-KY)(KKBOX)(6950-TW) 預計 6 月 19 日於台灣證交所主板掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取詢價圈購和公開申購同步承銷作業，明 ( 5) 日至 11 日進行上市前詢價圈購，暫訂價格區間為 85 元至 88 元，而公開申購期間則為 6 月 6 日至 6 月 11 日下午 2 時，承銷價暫訂為每股 88 元，並於 6 月 13 日進行抽籤。

科科科技承銷總數為 18500 張，其中公開申購張數暫訂 1845 張，主辦承銷券商為統一證券，協辦承銷券商為富邦證券、兆豐證券、康和證券、致和證券和亞東證券。

去年趨勢科技、中華電信、台灣大哥大等股東，於科科科技上市送件前的最後一輪增資以每股約當新台幣 105 元認購，提早卡位投資，科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，20 年前在台灣成立全球第一個合法串流音樂服務 KKBOX，近年也開始發展 AI 影音多媒體技術，對於今年整體營運正向成長深具信心。

王献堂進一步說明，看好 BlendVision AiM 產品在日本 AI 多媒體科技市場快速滲透的趨勢，將強化投入廣告行銷，攜手大股東與三大 IT 經銷商，大舉搶攻日本 AI 多媒體和數位轉型龐大市場商機，隨著 BlendVision 訂閱企業會員數擴增且使用流量提高，有助年度經常性收入自下半年起快速推升。