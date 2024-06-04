〈陸港盤後〉 A股三大指數齊揚 房地產股走高

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（4 日）收盤齊揚，滬指漲 0.41%，房地產股走高。

滬指周二收盤漲 0.41% 報 3,091.2 點，深證成指漲 1.05% 報 9,469.32 點，創業板指漲 1.33% 報 1,843.59 點，兩市成交額合計人民幣 7,457 億元。

環保、半導體、煤炭、化工等類股走低，電力、旅遊、房地產、金融、釀酒等族群上揚。

香港恒生指數周二收盤漲 0.22%，報 18,444.11 點，恒生科技指數漲 0.32%，報 3,796.17 點。

據《第一財經》周二報導，「金三銀四」一過，房市便迎來政策頻出的 5 月。不少強二線城市紛紛取消限購政策，深圳、北京等一線城市均放寬外圍區域限購政策。

5 月 17 日，中央發布住房信貸新政，將首套房最低首付比重調整至 15%，上海、廣州、深圳均提出最新住宅信貸政策，無論購房門檻還是購房成本，都明顯下降。

整體來看，盡管北京市政府仍未推出「517」新政，但二手房成交量在此前「五環外可多買一套房」的政策影響下，熱度持續，新房市場主要以降價跑量為主。