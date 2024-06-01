黃仁勳來台、超級股東會周、陳瑞聰接任仁寶董事長 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-01 11:10

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台，刮起一陣 AI 炫風，紛紛與台廠供應鏈夥伴會面，引起市場關注；本周多家大廠召開股東會，包括長榮、鴻海、緯創等；仁寶原任董事長許勝雄卸任，正式交棒給陳瑞聰，以下為本周大事回顧：

黃仁勳來台刮起 AI 炫風 與台廠供應鏈夥伴見面

輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳周周四 (30 日) 晚間宴請供應鏈夥伴，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉也受邀出席，外界關注兩人互動，劉揚偉周五 (31 日) 表示，黃仁勳說 AI 產業規模將超過 100 兆美元，雙方也預計在下周會面。

超級股東會周登場

〈緯創股東會〉今年 AI 產品 3 位數成長目標不變 伺服器獲利占比有望過半

緯創 (3231-TW) 周四 (30 日) 召開股東會，會後總經理林建勳接受媒體訪問，談到 AI 伺服器相關展望，今年在 AI 相關產品的出貨量或是營業額 3 位數成長目標不變，且預期 AI 加上伺服器獲利占比有望超過 5 成。

〈鴻海股東會〉劉揚偉：GB200 供不應求明年 AI 伺服器業績破兆元 合併營收衝 7 兆

鴻海 (2317-TW) 周五 (31 日) 召開股東會，股東關心 AI 伺服器布局，董事長劉揚偉表示，今年 AI 伺服器營收成長將超過 4 成，輝達 (NVDA-US) 新推出 GB200 供不應求，明年 AI 伺服器業績就可破兆元，合併營收可望突破 7 兆元。

〈長榮股東會〉兄弟之爭再摃上 律師股東砲火四射 輪番上陣嗆聲公司派

長榮集團兄弟之爭再度浮上檯面，長榮海運 (2603-TW) 周二 (28 日) 上午舉行 112 年度股東會，有數位律師背景的股東炮聲隆隆，輪番上陣嗆聲，與長榮海運律師陳錦旋數度交鋒，也有支持長榮的股東上台表態，上午 9 點開始的股東會持續近 4 小時才結束，堪稱是史上最多律師上台發言的股東會。連董事長張衍義都別有深意地說道：「很高興我們的股東裡有很多律師」。

〈聯發科股東會〉蔡明介：持續在 AI、ASIC 領域發展 期望交出不錯成績單

聯發科 (2454-TW) 周一 (27 日) 召開股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，公司會繼續運用相關技術能力在車用、AI、ASIC 等領域發展，期望未來能夠繼續交出不錯的成績單。

〈東元經營權之爭〉東元新任董事長確定了 由利明献接任

東元 (1504-TW) 周五 (31 日) 召開新一屆董事會，會中推選新任董事長。董事會首先推舉邱純枝續任董事長一職，不過邱純枝因個人因素婉拒，並推薦利明献接任董事長，並獲董事會通過，邱純枝則升任副會長，協助新任董事長接棒。

〈經濟部長談話〉台灣不用擔心荷蘭病 半導體 + AI 可保台灣再風光 50 年

經濟部長郭智輝周四 (30 日) 邀媒體茶敘，他於記者會中強調，台灣不會有「荷蘭病」，AI 加半導體可保台灣再風光 50 年，許多半導體投資海外晶圓廠，但先進的核心製程有 9 成都還留在台灣手上，並未削弱競爭力，AI 及半導體產品都需要完整的產業供應鏈，請大家不用擔心台灣會有「荷蘭病」。

〈台經院看景氣〉張建一：AI 持續拉動整體需求 傳產稍後跟上 今年 GDP 可望破 3.5%