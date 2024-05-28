〈長榮股東會〉兄弟之爭再摃上 律師股東砲火四射 輪番上陣嗆聲公司派

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-28 15:11

長榮集團兄弟之爭再度浮上檯面，長榮海運 (2603-TW) 今 (28) 日上午舉行 112 年度股東會，有數位律師背景的股東炮聲隆隆，輪番上陣嗆聲，與長榮海運律師陳錦璇數度交鋒，也有支持長榮的股東上台表態，上午 9 點開始的股東會持續近 4 小時才結束，堪稱是史上最多律師上台發言的股東會。連董事長張衍義都別有深意地說道：「很高興我們的股東裡有很多律師」。

長榮股東、律師林文鵬 4 月 22 日前往台北地檢署，按鈴控告張國華、長榮董事柯麗卿，涉嫌於長榮海運 112 年 8 月 14 日處分長榮航空股票重大訊息公布前買賣長榮海運股票，涉違反證交法內線交易罪，並指控長榮海運及子公司向巴拿馬長榮國際（EIS）進行近 300 億元的股權及不動產交易，造成長榮海運鉅額損失。

為張國煒「代言」的律師林文鵬上午有備而來，以股東身份發言指出，巴拿馬長榮國際的資產交易，包括 112 年購買新加坡長榮股權，及長榮海運與 EIS 的資產交易，看不出有必要性，他不滿表示：「憑什麼張國華要我們（長榮海運）買，我們就買？」。

林文鵬指出，針對長榮國際出售長榮航股權一案，係為張國華與柯麗卿的內線交易，若以長榮航 5/27 股價計算，內線交易所得的不法獲利，超過新台幣 200 億元，此事也讓股東權益受損，他要求經營團隊要給一個合理交代。

長榮律師陳錦璇表示，巴拿馬官方網站上面登記，目前為止的 PP (Permanent President) 都是張國華，用「長榮海運 PP 不是張國華的」前題做文章，說 EIS 交易無效，蒸發 300 億元是言過其實，長榮海運經營這麼多年的企業、處事一向嚴謹，不會不去弄清楚長榮國際巴拿馬代表的是誰，在法定上面來講，依公司法規定，商業登記資料就是明確無疑的代表人認定標準。

陳錦璇表示，長榮國際出售長榮航股權，根本不知道買家是誰，且董事會通過的決議，並不一定要發布重大訊息，不能因此而定義為為內線交易，且不當利得，是以重訊發布前 10 個日平均股價計算，也絕對不是 200 億元以上。