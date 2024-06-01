臺鹽七股鹽山與通霄觀光園區落實永續 推廣低碳旅遊

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-01 16:46

6 月 3 日爲世界自行車日，臺鹽 (1737-TW) 指出，當天凡騎乘自行車至七股鹽山的遊客，即可獲得一個精美鹽御守。同時，臺鹽通霄觀光園區入口處的 YouBike 則升級為 2.0 版，園區內另有自行車補給站及多項自行車友善服務，臺鹽公司兩大觀光園區積極推動節能減碳的綠色生活。

除了推廣環境教育外，七股鹽山近 2 年成為篤加國小、後港國小、七股國小、竹橋國中、慈濟高中等學校師生低碳旅遊熱點，其中，慈濟高中已 6 年舉辦 70Ｋ單車成年禮，學生們從學校騎乘單車到七股鹽山來回 70 公里的挑戰，讓學生們留下難忘的回憶。

臺鹽指出，不僅臺鹽七股鹽山提倡低碳旅遊，臺鹽通霄觀光園區也積極推動綠色旅遊，園區入口即設有 YouBike 單車借用站，園區內亦設有自行車補給站，並提供遊客水源補給、盥洗室及淋浴設備、親子服務與餐飲等多項自行車友善服務。

其中，最受遊客歡迎的是海洋溫泉泡腳溪，挽起褲腳就能泡腳放鬆舒緩長途騎程的疲勞，享受野溪泡腳的樂趣。另外，「鹽來如此」、「妙 BOOK 鹽」兩項環境教育課程，透過煮海水為鹽的實驗，帶領民眾認識日常生活中所食用的鹽，也以動畫教學鹽業發展歷史及透過互動問答方式，傳遞環境教育知識，喚醒對環保議題的關注。