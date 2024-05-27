〈聯發科股東會〉蔡明介：持續在AI、ASIC領域發展 期望交出不錯成績單

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-27 19:39

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，公司會繼續運用相關技術能力在車用、AI、ASIC 等領域發展，期望未來能夠繼續交出不錯的成績單。

副董事長暨執行長蔡力行表示，今年全年會比去年要有不錯的成長，公司也有絕對的努力來到達這個目標。未來三到五年，除了持續投資 5G 旗艦行動晶片，公司在車用、ASIC、Arm 架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來三到五年會有很好的成長。

聯發科今日也通過限制員工權利新股發行，相信有助公司連結股東價值、對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，同時確保公司員工利益與股東利益相結合， 以共同創造公司及股東之利益。

聯發科今日順利完成第十屆董事會改選，公司訂有董事會多元化政策，堅信廣納多元化背景及觀點之董事會成員，將有助於公司永續經營。長期以來持續透過海內外不同管道，網羅多元人才。繼去年增選一位女性獨立董事林夏如女士後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文先生，之後董事會將由八位董事組成，其中含四位獨立董事，獨立董事比例達 50%。