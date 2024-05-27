〈聯發科股東會〉蔡明介：持續在AI、ASIC領域發展 期望交出不錯成績單
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-27 19:39
聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長蔡明介表示，5G/6G、AI、車用皆是未來數年的趨勢，公司會繼續運用相關技術能力在車用、AI、ASIC 等領域發展，期望未來能夠繼續交出不錯的成績單。
蔡明介表示，過去 27 年來，公司整合運算、多媒體、通訊連網三大核心技術矽智財，提供系統晶片 (SoC)，利用台積電 (2303-TW) 先進製程，也透過先進封裝，達到性能、功耗、面積的最佳化，以這樣的競爭力累積現在的地位。
副董事長暨執行長蔡力行表示，今年全年會比去年要有不錯的成長，公司也有絕對的努力來到達這個目標。未來三到五年，除了持續投資 5G 旗艦行動晶片，公司在車用、ASIC、Arm 架構運算上也都有很好的進步，經營團隊有充足的信心，未來三到五年會有很好的成長。
聯發科今日也通過限制員工權利新股發行，相信有助公司連結股東價值、對焦未來成長策略目標，並提升全球人才競爭力、吸引與激勵關鍵人才，同時確保公司員工利益與股東利益相結合， 以共同創造公司及股東之利益。
聯發科今日順利完成第十屆董事會改選，公司訂有董事會多元化政策，堅信廣納多元化背景及觀點之董事會成員，將有助於公司永續經營。長期以來持續透過海內外不同管道，網羅多元人才。繼去年增選一位女性獨立董事林夏如女士後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文先生，之後董事會將由八位董事組成，其中含四位獨立董事，獨立董事比例達 50%。
新任獨立董事張耀文先生現任臺灣大學電機資訊學院院長，過往曾獲任電子設計自動化學會總裁 (IEEE CEDA President)、榮膺 ACM/IEEE 會士 (ACM Fellow/IEEE Fellow)，長年致力於半導體學術研究。透過張耀文教授的加入，預期將可為公司董事會提供多元專業的觀點。
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