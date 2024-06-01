加拿大Q1經濟成長不及預期 下周降息有眉目

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-01 01:46

加拿大第一季經濟成長不及預期，庫存成長疲軟抵銷強勁的消費成長，讓交易員加大對加拿大央行 (BoC) 最快下周三 (6/5) 降息的押注。

根據加拿大統計局 (Statistics Canada) 周五 (31 日) 公布數據，加拿大第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 1.7%，遠低市場預期的 2.2%，更不及加拿大央行預估的 2.8%。

值得注意的是，去年第四季經濟成長自 1% 下修至 0.1%，此外加拿大 3 月 GDP 月增率為 0%，符合經濟學家預期，但初步數據顯示 4 月 GDP 月增 0.3%。報告出爐後，交易員預估加拿大央行下周三降息的機率約為 75%，高於前一天的 60% 左右。

這是加拿大央行下周三公布最新利率決策前的最後一份關鍵經濟數據。多數經濟學家預估，決策者將降息 1 碼 (25 個基點)，象徵自去年 7 月該行將利率維持在 5% 以來降息周期開始。

分析指出，加拿大央行決策者密切留意經濟供需情況，將其視為物價壓力的關鍵只表，周五的這份報告可能會引起偏鷹派官員擔憂，即經濟尚未冷卻到足以控制物價上漲的下行壓力，不過經濟學家仍認為這份報告支撐了 6 月的降息。

加拿大央行可能會謹慎看待未來的不確定性，家庭支出的彈性和進入第二季的經濟發展態勢可能會讓決策者靜待更多經濟數據出爐。

也有看法認為，儘管第一季庫存下滑讓第一季經濟成長意外下滑，不過強勁的個人支出成長和固定投資增加表明，加拿大央行下周應該會保持利率不變。

觀察加拿大第一季 GDP 報告，家庭在服務方面的支出增加，主要是受電信、租金和航空運輸的推動，而在商品上的支出也小幅上升，在新卡車、貨車和運動型多用途車 (SUV) 上的支出增加。與此同時，第一季房屋投資也有所增加，安大略、英屬哥倫比亞和魁北克的成交量增幅最大，而這些地區的房價則有所下降。

值得注意的是，上季商業資本投資成長，主要是在石油和天然氣產業的工程支出，但企業對庫存的投資普遍放緩，以零售業為首的多數產業庫存累積放緩。

專家看法

Alberta Central 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 認為，市場準備好迎來下周三的降息，但還不是完全確定。儘管經濟數據支持降息決定，但加拿大央行似乎還舉棋不定，決策者也有可能等到 200% 的信心才做出降息決策。

Desjardins Securities 宏觀策略師 Royce Mendes 則認為，整體數據可能誇大加拿大經濟疲軟，但數據也證實加拿大央行下周需要降息。他指出，GDP 下滑來自不穩定的庫存類別，因此最終國內需求 (一個更好衡量潛在動力的指標) 在第一季成長 2.9%，這明顯是比前幾季更好的消息，而且還受惠人口成長。

Bank of Montreal 利率與宏觀策略師 Benjamin Reitzes 說，第一季 GDP 比央行預估低逾個百分點，這表明經濟成長缺口彼此前逾期的還大，因此沒有什麼能阻止加拿大央行下周降息。

多倫多道明銀行 (Toronto Dominion Bank) 資深經濟學家 James Orlando 則堅信自己對 7 月降息的預期。他表示下周利率仍然會按兵不動並準備在 7 月降息，儘管如此，不管加拿大央行採取何種做法，都將引起市場軒然大波。