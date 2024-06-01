美銀示警：南韓人口結構正「墜崖式」下降 2030年代GDP成長恐不到2%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-01 09:26

美國銀行預測，由於人口老化削弱國家活力並加劇了經濟阻力，到 2030 年代，南韓平均經濟成長率將降至 2% 以下。

南韓的生育率全球最低，不利其經濟活力、財政健康、創新和貨幣穩定。美國銀行經濟學家 Benson Wu 周五發布研究報告指出，南韓人口結構正「斷崖式下降」，恐導致 2030-2039 年經濟成長率降至 1.8%，2040-2049 年降至 1.1 %。

南韓統計局今年 2 月發布數據顯示，南韓 2023 年新生兒人數為 22.997 萬人，整體生育率 0.72，雙雙創下相關紀錄以來的最低。通常來說，一個國家若要維持國民人口總數不下滑，社會整體生育率需要達到 2.1。

南韓總統尹錫悅近日甫對該國生育率發出警告，並表示計劃成立新政府部門，專門處理人口危機。

然而，Wu 關於經濟長期前景的報告與今年南韓經濟成長回升的樂觀情緒形成鮮明對比。今年由於三星電子等科技巨頭的產品需求量大，提升南韓出口進而帶動經濟成長。

根據南韓央行數據，2023 年該國的國內生產毛額 (GDP) 成長僅 1.4%，較 2022 年的 2.6% 大幅下降，但南韓央行在其《經濟展望更新報告》中預測，2024 年 GDP 成長率將回升至 2.1%。

勞動人口下降 產業恐外移

Wu 預計，到 2050 年，南韓勞動人口比例將自當前的 72% 下降至 52%，導致晶片製造商、汽車製造商和其他企業恐因缺工而必須轉至海外生產，目前這種結構性趨勢已經出現。

WU 敦促南韓政府戮力支持有助於提高生產力的研究投資，提高勞動市場的彈性，並推出更多鼓勵移民的政策，以抵銷韓國人口結構對經濟的影響。

在貨幣政策和財政政策前景方面，美銀經濟學家指出，雖然經濟成長率下滑可能會對央行利率造成下行壓力，但同時，人口老化也意味著有必要增加財政支出，這使得整體影響不明朗。

南韓國家退休金或在未來幾十年內耗盡

美銀經濟學家補充，到 2055 年，南韓撫養比率就可能超過日本，這比經濟合作暨發展組織 (OECD) 預測的 2060 年還要快。

撫養比率是指在總人口當中，非勞動年齡人口對勞動年齡人口數之比。扶養比越大，表示勞動力人均承擔的扶養人數就越多，即意味著勞動力的扶養負擔就越重。