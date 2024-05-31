〈鴻海股東會〉科技日10/8登場首度連辦2天 機器人+AI平台、新車款成亮點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 15:32

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長劉揚偉第五屆鴻海科技日 (HHTD24) 將在 10 月 8、9 日舉行，且將首度連辦 2 天，第二天將對外開放給一般民眾參加，本次除了電動車新車款外，也將展出「機器人 + AI 服務」平台。

劉揚偉說明，「機器人 + AI 服務」三大平台智慧城市、智慧製造、智慧電動車，透過生成式人工智能、通用開發平台及仿真、融合生產製造平台與數據，打造自動化與機器人研發應用平台。

展望未來一年在三大智慧平台布局，劉揚偉指出，智慧製造 (Smart Manufacturing) MFG AI 平台落地，結合 GenAI 技術沉澱鴻海製造知識資產、打造 Factory of the future，將 GenAl 技術融入鴻海數位孿生工廠。

智慧電動車 (Smart EVs) 平台除了電控系統完成實車驗證，自動駕駛也持續累積道路測試里程、優化自駕軟體，同時加速 HHEV.OS 建置，並於實車專案跨越 HPC 進行整合設計、測試與驗證。