〈鴻海股東會〉科技日10/8登場首度連辦2天 機器人+AI平台、新車款成亮點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 15:32
鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長劉揚偉第五屆鴻海科技日 (HHTD24) 將在 10 月 8、9 日舉行，且將首度連辦 2 天，第二天將對外開放給一般民眾參加，本次除了電動車新車款外，也將展出「機器人 + AI 服務」平台。
劉揚偉說明，「機器人 + AI 服務」三大平台智慧城市、智慧製造、智慧電動車，透過生成式人工智能、通用開發平台及仿真、融合生產製造平台與數據，打造自動化與機器人研發應用平台。
展望未來一年在三大智慧平台布局，劉揚偉指出，智慧製造 (Smart Manufacturing) MFG AI 平台落地，結合 GenAI 技術沉澱鴻海製造知識資產、打造 Factory of the future，將 GenAl 技術融入鴻海數位孿生工廠。
智慧電動車 (Smart EVs) 平台除了電控系統完成實車驗證，自動駕駛也持續累積道路測試里程、優化自駕軟體，同時加速 HHEV.OS 建置，並於實車專案跨越 HPC 進行整合設計、測試與驗證。
智慧城市 (Smart City) 建置以多個大語言模型 (Large Language Model, LLM) 為基礎的 CityGPT 解決方案，提供城市數位治理與市民便利交通應用服務，以 CityGPT 平台服務整城輸出，拓展智慧城市業務。
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