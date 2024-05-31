明泰亞洲市場為主力成長動能 出售中國子公司Q2挹注業外收入

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 17:41

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長黃文芳表示，今年明泰將持續聚焦兩大面向，包括亞洲新市場及新產品開發，亞洲市場將成為今年主力的成長動能。另外，去年底計畫出售中國子公司，預期可在今年第二季挹注獲利。

明泰指出，目前觀察總體經濟復甦腳步腳步較預期緩慢，面臨利率居高不下、戰爭衝突等挑戰，不過明泰將公司資源與人力做更高效率的規劃與整合，加上產品組合轉佳，今天第一季毛利率較去年同期改善。但整體因客戶仍在調整庫存，且需求持續放緩，營收與獲利皆呈現年減。

至於全球布局方面，明泰考量策略性發展及全球製造，將中國東莞及常熟工廠合併，同時進行產能優化調節。

此外，明泰在去年底計畫出售子公司 D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD，以及所屬東莞明冠電子 100% 股權，預期此筆業外收入可在今年第二季挹注獲利。