〈鴻海股東會〉劉揚偉：夏普董事會及經營團隊6月下旬改組 鴻海將扮更積極角色

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-31 14:32

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會，股東關心轉投資的夏普 (SHARP) 狀況，董事長劉揚偉表示，6 月下旬夏普股東會，會有新的經營團隊、董事組成，鴻海將扮演更積極的角色。

劉揚偉表示，當初夏普做面板有時機上的選擇，確實初期相當成功，但市場轉變時，處理上沒有特別快，最近才做了一些處置，不過，也因為這些改變，把以前是負擔的轉成優點。

劉揚偉指出，夏普堺工廠 (SDP) 現在要轉型 AI 資料中心，而 SDP 過去在做面板時，簽了長期電力合約，但因為沒有生產那麼多，反而變成負擔，不過，現在轉型 AI 資料中心時，變成優勢、大家都在找電力。

對於接下來夏普新的董事會及經營團隊成員，劉揚偉透露，鴻海將扮演更積極的角色，經營團隊則會以日本當地人才為主。據了解，夏普 6 月上旬將會公布新董事候選名單。

劉揚偉強調，目前整個大環境都要做 AI 相關的應用，包括品牌也需要隨著生成式 AI 而做了一些改變，像是夏普產品原本以家用為主，接下來也會延伸至手機、車用等。