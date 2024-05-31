〈慧洋股東會〉董座藍俊昇：散裝運力供不應求 樂觀看好今年贏去年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 13:26

慧洋 - KY（2637-TW）於今（31) 日召開 2024 年股東常會，由董事長藍俊昇主持，於會中通過配發現金股利 2.75 元，配發率逾 6 成；藍俊昇表示，由於國際政經局勢不穩定，船舶必須繞道而行，增加週轉天數，有助運價與指數維持高檔表現，他看好今年慧洋表現會更勝去年。

今日股東會承認 2023 全年財務暨營業報告書，及通過盈餘分配案，將配發現金股利 2.75 元，配發率逾 6 成；同時順利進行董事改選。

慧洋 5 月 6 日公布前 4 月合併營收 65 億元，年增 26.38%，為去年營業利益 21.12 億元，稅前盈餘為 20.69 億元，年增 1241.71%，是去年的 12 倍，每股盈餘 2.77 元，營運均較去年同期有顯著成長。

藍俊昇表示，散裝航運指數與運價自 2023 年底以來穩健走揚，且在今年 2 月農曆年間未明顯下滑，顯示今年可望優於去年，而近期巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，造成運價指數回檔，慧洋認為此為短期氣候因素，而區域性的戰爭衝突延續甚至升溫，均迫使船舶繞道而行，使週轉率下降，公司仍樂觀看待第二季傳統旺季之營運表現。

中長期來看，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近 2 年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝，而負擔更多的營運成本，將加劇其淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

藍俊昇強調，慧洋是台灣最早購置節能船的公司，今年會持續積極佈局節能船隊，以提升競爭優勢，慧洋於 5 月中下旬公告新船交付投入營運，係由今治造船（IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD.）打造之超級極限型（64,000 DWT，船名：Amis Youth），為 NOx 第三期環保節能船，今年總計 4 艘新造船均已交付完畢，並開始投入營運行列。