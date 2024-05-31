鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為28元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元下修至0.46元，其中最高估值0.72元，最低估值0.3元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.72(0.72)
|1.24
|1.52
|最低值
|0.3(0.3)
|0.45
|1.52
|平均值
|0.48(0.49)
|0.78
|1.52
|中位數
|0.46(0.52)
|0.64
|1.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|382,541,000
|409,796,000
|393,299,200
|最低值
|364,756,000
|359,915,460
|393,299,200
|平均值
|375,111,390
|385,881,960
|393,299,200
|中位數
|378,221,000
|390,168,150
|393,299,200
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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