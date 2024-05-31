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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為247.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 14:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.17元下修至9.09元，其中最高估值11.64元，最低估值8.24元，預估目標價為247.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.8713.91
最低值8.24(8.24)10.8613.18
平均值9.46(9.47)11.8813.44
中位數9.09(9.17)12.0113.38

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值36,847,23039,793,74043,006,100
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值30,971,59034,285,77036,857,090
中位數30,731,16034,072,00037,204,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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