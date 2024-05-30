盤後速報 - 中菲行(5609)下週(6月6日)除息6元，預估參考價93.8元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
中菲行(5609-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(5月30日)收盤價99.80元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
中菲行(5609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。近5日股價上漲0.91%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|99.80
|6.0
|6.01%
|0.0
|2023/07/03
|92.3
|10.711
|11.6%
|0.5005
|2022/06/16
|101.0
|10.2
|10.1%
|0.0
|2021/08/27
|120.5
|0.0
|0.0%
|0.8
|2021/06/15
|131.0
|5.2
|3.97%
|0.0
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