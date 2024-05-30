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鉅亨速報

盤後速報 - 中菲行(5609)下週(6月6日)除息6元，預估參考價93.8元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

中菲行(5609-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(5月30日)收盤價99.80元計算，預估參考價為93.8元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

中菲行(5609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。近5日股價上漲0.91%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 99.80 6.0 6.01% 0.0
2023/07/03 92.3 10.711 11.6% 0.5005
2022/06/16 101.0 10.2 10.1% 0.0
2021/08/27 120.5 0.0 0.0% 0.8
2021/06/15 131.0 5.2 3.97% 0.0

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