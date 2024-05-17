〈航運指數〉SCFI續漲近10% 創20個月來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 16:08

上海航交所今 (10) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 214.97 點至 2520.76 點，漲幅 9.3%，是 2022 年 9 月中旬以來首見突破 2500 點關卡，四大長程航線運價持續上漲中。

歐洲線本周運價較上一期反彈 181 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3050 美元，漲幅 6.31%，為 1 月下旬以來高點，彈幅較上周飆漲 24.74% 明顯收斂。

地中海線每 TEU 來到 3957 美元，續漲 42 美元，漲幅 1.07%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價大漲 464 美元至 6026 美元，漲幅 8.34%，美西線每 FEU 報價 5025 美元，上漲 632 美元，彈升 14.39%。

據海運諮詢機構 Alphaliner 統計，今年以來隨著新船投入市場，增加多達 114 萬 TEU 的艙位，不過，目前三大海運聯盟仍缺約 36 艘船，顯示紅海危機已消化了增加的艙位，約消化總運能 9.6%，幾乎沒有閒置船舶。