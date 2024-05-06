空運需求高漲 中菲行4月營收年增逾15%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 11:54

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日率先海空運業者發布 4 月合併營收，達到 19.39 億元，月減 0.89%，年增 15.04%，前 4 月合併營收 73.88 億元，年增 5.46%，中菲行指出，空運需求高漲，預計第三季將出現更顯著增長，而海運目前處供需平衡，反映紅海危機使航商繞行好望角，有效解決船公司的運力過剩問題。

中菲行說明， 在空運市場中，除了中東緊張局勢影響亞洲到歐洲的路線外，全球市場保持穩定狀態，尤其電商商品、人工智慧晶片和伺服器的持續需求，令空運需求高漲 。

中菲行觀察終端消費者需求正在反彈，預計第三季將出現更顯著增長，並進一步推升空運市況。

而在海運市場，可觀察到，全球新貨櫃船交付量激增，3 月交付達 41 艘船，增加 26 萬個 20 呎標準貨櫃的運力，4 月也交付 2 艘船，增加了 2 萬個 20 呎標準貨櫃的運力，但閒置船隊的增幅不大，從 3 月的 0.7% 僅上升至 0.9%。

中菲行解釋，船公司繞好望角的調整，吃掉市場上約 5- 9% 的艙位，有效解決船公司的運力過剩問題，也維持了供需平衡。