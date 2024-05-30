虧近18億！萬科持續賣地變現 打55折賣深圳超級總部大樓土地

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 16:56

即便近來獲得 300 億人民幣的融資，中國房地產巨頭萬科 (000002-CN) 持續賣地變現，周一 (27 日) 公告深圳灣總部基地土地以 22.35 億人民幣售出，買家為深圳市百碩迎海投資有限公司跟深圳市地鐵集團，兩位買家背後分別是深圳南山國資和深圳國資。這塊在 2017 年以 31.37 億人民幣購得的土地，原本規劃為萬科的第六個超級總部。

中國《深藍財經》報導，萬科上述土地在 2017 年以 31.37 億人民幣購得，原本規劃為萬科的第六個超級總部，若加上這幾年建安成本，帳面價值達到 40.16 億。根據萬科公告，若根據帳面成本計算，本次交易相當於是五五折甩賣。

該土地用途為商業服務業用地及道路用地，土地使用年期 30 年，目前剩餘 23 年 7 個月，土地面積 1.9 萬平方公尺，總規劃建築面積不超過 16.7 萬平方公尺，建成後 70% 建築面積要自己持有，30% 可以銷售。

按照萬科原來的規劃，該土地將蓋「超級總部大廈」，成為萬科集團的第 6 個總部、深圳的新地標，歷經兩輪國際招標後，最終由國際知名的建築事務所 PCPA 中標。馬來西亞雙子星塔、紐約世界金融中心、香港國際金融中心二期、上海國際金融中心等知名建築均是其代表作。PCPA 為萬科深圳灣超級總部設計的專案名稱為「水晶體」。該專案於 2020 年正式開工，原定在今年完成專案南塔。

報導指出，雖然看似萬科虧本甩賣，但其實這是一筆「雙贏」的交易。萬科在 4 月 30 日年度股東大會上便宣佈，將退出其他業務，聚焦綜合住宅區開發、物業管理、租賃住宅三大主業，當前重心就是「瘦身健體」。

值得注意的是，這也是深圳地鐵為首的深圳國資第二次拿錢力挺萬科，上次是中金印力消費 REITs 募資 32.6 億元上市時，深圳地鐵就認購了 10 億人民幣。

雖然現金流壓力持續緩解，但困局依舊存在，萬科還在尋求能接手物流公司普洛斯 21.4% 股權的買家。