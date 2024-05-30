恐祭鉅額罰款！印尼反壟斷委員會：蝦皮與Lazada衝擊國內快遞服務業者

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 12:06

由於涉嫌違反競爭法規，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 旗下電商平台 Lazada 及新加坡冬海集團旗下蝦皮 (Shopee) 正遭印尼反壟斷部門調查，初步數據顯示包括有歧視行為及損害消費者，恐面臨違規期間最高 10% 銷售或獲利 50% 的罰款。

印尼商業競爭監督委員會 (KPPU) 近日表示，由於涉嫌壟斷貨運代理服務、違反不正當競爭規則，正調查蝦皮和 Lazada 設在印尼境內的分公司。KPPU 主席 M. Fanshurullah Asa 在聲明中指出，KPPU 將密切關注 Shop 蝦皮子公司 PT Shopee Internasional Indonesia，以及 Lazada 子公司 PT Ecart Webportal Indonesia。

Asa 指出，KPPU 已收集 Lazada 子公司涉嫌違規的兩項證據，正判定其行為是否符合進入立案和審判階段的要求，Lazada 將被處以最高相當於違規期間凈利 50% 或銷售額一成罰款。

KPPU 調查人員表示，有理由懷疑 PT Shopee International Indonesia 以歧視性方式設置演算法系統，系統中的應用存在不公平和歧視性，這對消費者產生直接的競爭影響，並對消費者造成直接傷害，且透過優先考慮蝦皮自家物流服務 Shopee Xpress，不利於國內物流與快遞市場進行競爭。

這從 Shopee Xpress 在 2020 年至 2023 年 6 月的銷售成長就可以看出，呈現出顯著成長，但其他快遞服務則有所減少。

今年 2 月，一份指控蝦皮違反反競爭規則的報告也指出，蝦皮涉嫌將用戶引導至物流服務商 Shopee Xpress。

為避免天價罰單，上述電商平台均高度重視，主要因為印尼是東南亞最大電商市場，具有重要意義。

由於歐美市場趨向飽和，近年越來越多賣家將目光投向東南亞新興市場，印尼可說是個大熱門。根據 GlobalData 數據，去年印尼電商市場規模達到 573 兆印尼盾，年增率 18.3%，今年有望繼續成長 15.5% 至 661.9 兆印尼盾。