緯創今年AI伺服器大有斬獲 董座林憲銘對GB200最新進度微笑以對

雖然林憲銘沒有回應緯創 GB200 最新進度，不過林憲銘在致股東報告書中提及，生成式 AI 熱潮來襲，帶動 AI 伺服器需求成長，且去年主要產品中，AI 運算相關產品成長突出。今年將持續優化產品組合，擴大高毛利事業的營收，其中，預期 AI 伺服器業績將大有斬獲。

林憲銘今天出席台灣產業創生平台主辦的「2024 年跨國在地經營菁英班」擔任講師，以「緯創供應鏈全球化 + 在地化的布局與策略」為主題。過去緯創積極布局全球，緯創墨西哥廠總經理賴育民也曾指出，投資墨西哥最重要的目，是希望建立產業生態系統，擴大產業規模，進一步吸引更多技術服務供應商到墨西哥。