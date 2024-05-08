〈電子五哥營收〉緯創4月營收726億元年增逾1成 寫歷史同期新高

緯創 ( 3231-TW ) 今 (8) 日公告 4 月營收 726.43 億元，年增超過 1 成，寫下歷史同期新高。緯創經營團隊指出，目前觀察包括 NB、桌機，以及顯示器第二季都將較第一季成長，AI 伺服器將呈逐月成長。

緯創說明，各產品 4 月出貨較 3 月呈現月減，主因為 3 月受到季底拉貨效應，墊高基期，使得 4 月出貨呈現月減。不過緯創進一步提到， NB、桌機，以及顯示器第二季出貨都將成長，預期 NB 季對季成長 5 至 10%，桌機季對季有雙位數成長，顯示器則有個位數成長。