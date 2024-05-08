〈電子五哥營收〉緯創4月營收726億元年增逾1成 寫歷史同期新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 16:58
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 726.43 億元，年增超過 1 成，寫下歷史同期新高。緯創經營團隊指出，目前觀察包括 NB、桌機，以及顯示器第二季都將較第一季成長，AI 伺服器將呈逐月成長。
緯創 4 月營收 726.43 億元，月減 19.13%，年增 16.93%。累計今年 1 至 4 月營收 3108.7 億元，年增 13.4%。4 月產品出貨方面，NB 出貨 190 萬台，月減 15.79%，年增 14.28%；桌機出貨 70 萬台，月減 22.22%，年對年持平；顯示器則出貨 80 萬台，月減 5.88%，年對年持平。
緯創說明，各產品 4 月出貨較 3 月呈現月減，主因為 3 月受到季底拉貨效應，墊高基期，使得 4 月出貨呈現月減。不過緯創進一步提到， NB、桌機，以及顯示器第二季出貨都將成長，預期 NB 季對季成長 5 至 10%，桌機季對季有雙位數成長，顯示器則有個位數成長。
伺服器方面，緯創則表示，4 月通用型伺服器以及 AI 伺服器都較 3 月成長，預期第二季在通用型伺服器以及 AI 伺服器有望雙位數成長，其中 AI 伺服器出貨將呈逐月成長的態勢。
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