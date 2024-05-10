緯創Q1獲利年增逾19倍 EPS 1.24元寫14年同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-10 18:35

緯創 (3231-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，稅後純益 35.24 億元，年增逾 19 倍，每股純益 1.24 元，寫下 14 年以來同期新高。另外，緯創第一季毛利率達 7.2%，同樣表現亮眼，創下歷史同期新高。

緯創第一季營收 2393.25 億元，季增 3.8%，年增 12.9%；毛利率 7.2%，季減 2.1 個百分點，年增 0.2 個百分點；營益率 2.9%，季減 1.6 個百分點，年增 0.7 個百分點。稅後純益 35.24 億元，季增 5.6%，年增 19.25 倍，每股純益 1.24 元。

緯創除公告財報外，也同步公告四項議案。緯創在 3 月以交易價格 1.308 億美元 (約新台幣 40.98 億元)，完成出售 Wistron InfoComm Manufacturing(India)Private Limited 予 Tata Electronics Pvt. Ltd.(TEPL)，處分損失為 460 萬美元 (約新台幣 1.44 億元)，並在第一季財報中認列。

緯創也提到，為了因應子公司的業務發展及策略規劃需要，擬對近期收購、100% 持股的美國子公司 Alpha EMS Corporation(WAE) 增資 1550 萬美元 (約新台幣 5 億元)。

另外，因應業務營運所需，WAE 計畫租用 LIPT BIXBY III, LLC 位於美國加州的廠房，並於 2485 萬美元 (約新台幣 8.06 億元) 的額度內認列取得不動產使用權，租期為 10 年 4 個月。