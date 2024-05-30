〈紐約匯市〉美PCE出爐前 美元指數走強 日元觸四周低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-30 05:47

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，報 105.11。

日元兌美元貶近 0.3%，至 157.57 日元兌 1 美元，為 5 月 1 日以來最低。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，美元兌日元將繼續走高，其他貨幣兌日元也是如此。基本上日元匯價正逐步回到 160 水平。

本月稍早，美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 比預期更溫和，帶動美元全線走軟。此後，美債殖利率重啟升勢，10 年期美債殖利率更達到近四周以來最高的 4.57%，主要驅動因素為周二的 2 年期和 5 年期公債拍賣情況慘澹，引發人們對公債需求的質疑，美國公布 5 月消費者信心意外改善也是影響因素之一。

聯準會 (Fed) 青睞的關鍵通膨指標，即核心個人消費支出物價指數 (PCE)，即將在周五(31 日) 出爐，市場預期月增率將持穩。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，自 4 月中旬以來，除了日元以外，多數外國貨幣兌美元匯價均走高，他認為這一波走勢已經結束，投資人應期待美元出現反彈。

儘管澳洲 4 月 CPI 意外升至五個月高點，澳幣仍貶近 0.6% 至 0.6611 美元。最新通膨數據加劇了接下來央行可能升息的風險。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 歐洲、中東和非洲全球市場研究主管 Derek Halpenny 說：「日元仍面臨相當大的下行壓力，由於外匯波動性較低，利差交易偏好上升。」

德國公布 5 月通膨率年增 2.8%，略高於市場預期，較前值 2.4% 進一步上升。儘管如此，這不太可能改變歐洲央行 (ECB) 在下月降息的預期。歐元貶逾 0.5% 至 1.0803 美元，創逾兩周最低。

截至台灣時間周四 (30 日) 約 6:00 價格: