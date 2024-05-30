傳蘋果計劃運用AI保護隱私 虛擬黑盒子存放雲端數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 02:07

根據美媒《The Information》周三 (29 日) 援引四名曾參與相關專案的蘋果前員工透露，蘋果計劃在其伺服器的一個虛擬黑盒子中處理來自人工智慧 (AI) 應用程式的數據，就連公司員工都無法存取這些數據，以期在雲端處理部分 AI 功能、減輕個人裝置在處理端側 AI 負荷的同時，持續保護資料安全與隱私。

這些與 AI 有關的重磅消息，可能在 6 月 10 日蘋果的年度全球開發者大會 (WWDC) 首日揭曉。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三盤中股價上漲 1.03%，每股暫報 191.94 美元。

報導指出，ACDC 計畫全稱為「蘋果資料中心晶片」(Apple Chips in Data Centers, ACDC)，這個計畫會確保前述虛擬黑盒子來處理 AI 相關的個人資料。虛擬黑盒子的方法在概念上類似於電腦產業的「機密運算」(Confidential Computing)，在處理資料時也確保資料是保密狀態。

知情人士表示，蘋果的機密運算技術將利用最初替 Mac 電腦設計的高階自研晶片，比競爭對手英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 的晶片更能保護資料安全。透過自研晶片，蘋果也能藉此控制其伺服器上的硬體和軟體，比 Google(GOOGL-US)、OpenAI 等在雲端處理 AI 資料但依賴非自研晶片的對手擁有更多安全優勢。

據悉，蘋果打算透過上述虛擬黑盒子的方法，來宣傳在其伺服器上處理個人數據，與在 iPhone 本地端處理個人資料一樣私密。

這可以讓蘋果未來將更多 AI 功能整合到智慧型手機、智慧手錶、混合實境 (MR) 頭戴裝置等硬體產品中，並在自研的雲端伺服器上運行一部分 AI 功能和數據處理，不再受到用戶手中硬體產品本身的處理能力、運算記憶體和電池壽命等物理限制，同時也不會威脅對用戶資料保密的長期承諾。

但透過 ACDC 自研伺服器晶片計畫，蘋果雲端伺服器中的元件將能透過「安全隔離區」(Secure Enclave) 這個實體方式來保護用戶隱私，也就是將雲端 AI 相關的資料同安全漏洞隔離。

據了解，目前蘋果計劃使用這種「安全隔離區」的硬體技術，來幫助隔離其雲端伺服器上處理的數據，再結合上述提到的機密運算方法，蘋果就能夠在雲端處理與 AI 相關的數據，同時讓駭客即便在發生伺服器資料外洩的情況下也難以取得這些個人資料。

不過有分析指出，蘋果在雲端處理 AI 資料的方法也並非萬無一失，畢竟伺服器仍有被實體竄改的風險，目前也不清楚蘋果如何讓單一晶片在雲端伺服器中為多個用戶提供這種保密服務。鑑於蘋果設備安裝基數高達 22 億台，公司能多快透過自研伺服器硬體支援大規模 AI 服務是個問號。

有人猜測，蘋果在雲端伺服器中支援的 AI 功能最初可能會受到限制，或只提供給擁有較新 iPhone 型號的用戶。