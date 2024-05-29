高盛老將Beth Hammack接棒「鷹后」梅斯特 出任克里夫蘭Fed總裁

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-29 23:33

克里夫蘭聯準銀行 (Cleveland Federal Reserve) 周三 (29 日) 宣布，高盛 (Goldman Sachs) 前高層 Beth Hammack 將接替將於 6 月底退休的「鷹后」梅斯特(Loretta Mester)，成為該地區聯準銀行新總裁。

據了解，現年 52 歲的 Hammack 今年曾經前擔任高盛全球融資聯席主管，也曾在高盛管理委員會任職，在金融、資本市場和風險管理方面擁有 30 多年的經驗。

8 月 21 日上任後，Hammack 將成為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員之一。Hammack 是克里夫蘭聯準銀行的第四位女總裁。在過去 1982 年，該行是成為首個任命女總裁的地區聯邦準備銀行。

克里夫蘭聯準銀行董事會成員、曾擔任該銀行總裁遴選委員會主席的 Heidi Gartland 在聲明中表示：「Hammack 對金融市場和貨幣政策傳導過程有著深刻的理解，在領導複雜業務方面擁有專業知識，並對以使命為中心的工作有著成熟的承諾。」

根據外媒彙編的數據，在過去 10 年裡，挑選新的地區聯準銀行總裁平均需要 8 個月的時間。這還涉及華盛頓的聯準會董事會更大程度的參與，以及廣泛考慮不同領域的候選人。

梅斯特的退休結束她在央行的漫長職業生涯。她在過去十年執掌克里夫蘭聯準銀行，此前曾在 1985 年加入費城聯準銀行，擔任研究主管。梅斯特是今年 FOMC 的投票委員，外界普遍認為她是聯準會 (Fed) 較為鷹派的決策者之一。