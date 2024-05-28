日本企業服務通膨升至33年新高 有望支持日銀提前升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-28 13:40

最新數據顯示，日本的服務價格以 30 多年來最快的速度上漲，顯示通膨有擴大的跡象，有助成為支持日本央行升息的理由。

日本央行周二 (28 日) 公布，衡量企業向其他企業和政府實體提供的一系列商品和服務成本的企業服務業價格指數 (CSPI)，較上年同期躍升 2.8%。

這是自 1991 年 9 月以來最快的成長速度，不包括受銷售稅增加影響的時期，這一數據高於經濟學家預測的 2.3%。

日本央行強調，服務價格是衡量通膨在整個經濟中蔓延的關鍵指標。有證據表明，數十年來最強勁的價格成長正在整個經濟中紮根，這支持了通膨可以持續的觀點。

隨着最新數據的出爐，可能會鼓勵日本央行考慮提前下一次升息的時間。

日本綜合研究所經濟學家 Kazuki Kitatsuji 表示：「如果日元疲軟和其他成本推動因素，導致物價加速上漲，日本央行很有可能將升息時間提前至 7 月或夏季。」他補充說，10 月份升息仍然是他的主要設想。

在過去兩年內，雖然全球其他主要央行都採取了激進的升息以抑制通膨，但日本央行一直立場謹慎，不敢貿然升息，因爲在經歷了多年的通縮環境之後，他們不敢確認日本通膨升溫能否持續。

根據《日經新聞》5 月的民調顯示，通膨是人們希望首相岸田文雄解決的首要政策任務。調查顯示，39% 的受訪者表示，需要採取更多措施來應對價格上漲。

日本央行總裁植田和男和副總裁內田真一周一表示，由於日本已經擺脫了 0% 的通膨標準，因此有逐步升息的空間。

4 月作為新財年的開始月份，是不少企業調整價格的時期。根據《日經新聞》報導，3 月接受調查的主要服務提供者中，約有 60% 表示他們將提高價格或考慮在 4 月這樣做。