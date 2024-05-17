日本消費因日元續疲受創！ 分析師：日本央行面臨更大升息壓力

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-17 16:13

日元兌美元 (USDJPY) 匯率今 (17) 日走貶逾 0.2% 至 155.8 日元，回吐本周稍早部分漲勢，今年迄今貶幅約 10%，日元持續弱勢表現也造成日本物價上漲，衝擊民生消費，這一情況也反映在昨日公佈的數據上，日本今年首季經濟萎縮幅度大於預期，部分原因便是日元疲軟。

分析師指出，日本消費疲弱恐讓日本央行 (BOJ) 升息減緩日元貶值的政治壓力上升，這一壓力恐促使 BOJ 總裁植田和男在政策前景繼續發出鷹派訊號，但與此同時，也有很多人認為，這樣做可避開消費復甦慢於預期的風險。

分析師認為，光是經濟數據疲弱，恐難迫使 BOJ 重新審視上月制定的穩步升息計畫，因決策官員更關注的是消費是否會一如預期在今年稍晚出現反彈。

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師 Naomi Muguruma 表示，BOJ 可能會堅持薪資上漲將提振消費的觀點，但可能要等到 8 月公佈的今年次季 GDP 數據出爐後，才能確認這種情況是否屬實。

儘管 BOJ 已排除利用貨幣政策影響匯率走勢的可能性，但市場對日元走弱不利因素的擔憂日益加劇，一些政府和企業高管仍呼籲 BOJ 加速升息。

日本經濟團體連合會會長十倉雅和上周五 (10 日) 在政府智囊團「日本經濟與財政政策委員會」(CEFP) 會議上表示，政府最高經濟委員會表示，通膨必須保持溫和，企業才能賺到足夠的錢來繼續加薪。CEFP 私人管理部門成員 Mana Nakazora 也敦促 BOJ 透過貨幣政策幫助緩和日元下行壓力。

此前，日本政府施加的壓力不斷升級，已迫使 BOJ 修改 4 月的鴿派政策，外界也指責 BOJ 引發日元進一步大幅下跌，這讓植田和男在上周二 (7 日) 會晤日相岸田文雄後說，BOJ 將對日元走勢保持警惕，一天後又稱日元下跌若對物價產生重大影響，BOJ 可能會升息。

從理論上來說，在經濟疲軟時升息沒什麼意義，但日本情況不同，即使通膨率連兩年超過日本央行 2% 目標，但短期利率仍徘徊在零附近。