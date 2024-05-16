不敵電動車價格戰！日本車企本田將在中國裁員1700人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-16 14:13

由於中國市場銷售持續低迷，日本車廠本田周三 (15 日) 說，已開始招募中國當地全職員工自願離職，約有 1700 名員工同意離職。中國汽車市場競爭激烈，本田等日系車廠銷售陷入苦戰。

《日經新聞》報導，本田汽車與中國主要國有企業廣州汽車集團的合資企業「廣汽本田」已從本月起，以中國工廠正職員工為對象進行自願離職的申請措施，預估約有 1700 名員工已提出申請。

去年 11 月起，廣汽本田也裁減約 900 名派遣員工，本田對此事回應說，該公司正根據情況進行業務規模調整。廣汽本田在中國共有 4 家工廠。

在中國，由於政府的支持措施下，電動車正在迅速普及，以燃油車為強項的日本車廠顯然買氣下滑，本田預計還會對許多工廠進行生產調整。

根據中國汽車工業協會公佈的數據，日本車廠在中國的市佔率從 2020 年的 23.1%，在今年前 4 月裡進一步走降至 12.2%。

去年本田在中國銷量下滑 10% 至 123 萬 4181 輛，旗下兩大合資企業廣汽本田以及跟東風汽車 (600006-CN) 合資的東風本田銷量大致平分秋色，銷量分別為 62 萬 469 輛和 61 萬 3712 輛，總產量則接近 120 萬輛。