日元貶值加大進口成本 日本4月轉為貿易逆差
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-22 15:20
日本政府周三 (22 日) 公布的數據顯示，日本 4 月的貿易逆差較上年同期增加近 8%，因為日元疲軟推高了進口額，抵銷了出口激增帶來的收益。
日本財務省公布的數據顯示，4 月出口總額為 8.98 兆日元 (570 億美元)，進口總額為 9.4 兆日元 (600 億美元)，當月貿易餘額由順差 3870 億日元，轉為逆差 4625 億日元 (30 億美元)。
其中，進口年增 8.3%，普遍預期為成長 8.9%，出口年增 8.3%，普遍預期為成長 11%。
出口受到汽車出口的提振，半導體製造設備和包括晶片在內的電子零組件出口也有所成長。在疫情影響全球供應鏈後，日本汽車生產一直在復甦。
按地區區分，日本對美國和中國的出口分別成長 8.8% 和 9.6%，對歐洲的出口下降 2%。
由於美元兌日元持續升值，進口也大幅增加。美元兌日元最近一直在約 156 日元，高於一年前的 139 日元，一度達到 160 日元。
日元疲軟使得日本從海外的採購更加昂貴，4 月石油和天然氣進口年增超過 23%，食品和製造業投入品進口也有所成長。
另一方面，日元貶值有助於出口商，豐田汽車等公司公布了強勁的利潤，因為日元走貶提升了出口商競爭力，並增加海外收益匯回的價值。
NLI 研究所經濟學家 Taro Saito 表示：「我的主要設想是，隨著成本推動型通膨降溫，消費在工資上漲的影響下復甦，事情將朝著正確的方向發展。」 但他也提出風險預測，即日元走弱將加劇持續的成本推動型通膨，並損害消費。
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