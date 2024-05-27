中國大基金三期成立 規模達3440億元人民幣

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 14:05

中國設立了史上最大的半導體投資基金，以推動國內晶片產業的發展，這是北京在美國尋求限制其成長之際實現自給自足的最新努力。

天眼查 App 顯示，國家積體電路產業投資基金 (簡稱「大基金」) 第三期已從中央政府和中國工商銀行等多家國有銀行和企業籌集了 3440 億元人民幣 (475 億美元)，該基金於 5 月 24 日成立。

大基金三期法定代表人為張新，註冊資本 3440 億元人民幣，經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢。

基金最大股東是中國財政部，深圳和北京地方政府擁有的投資公司也有貢獻。深圳市政府一直在資助華南廣東省的幾家晶片製造廠，試圖使華為擺脫美國多年來的制裁，這些制裁使華為無法獲得大量進口半導體零件。

以美國和歐盟為首的超級大國已投入近 810 億美元用於生產下一代半導體，加劇了與中國爭奪晶片霸主地位的全球攤牌。在過去十年左右的時間裡，中國也是主要的支出國，利用國有資本為中芯國際 (00981-HK) 等本土晶片製造商提供資金。

大基金一期和二期分別在 2014 及 2019 年推出，規模分別為 1387 億元及 2000 億元人民幣。

此前外電報導，大基金一期和二期資金主要投資於積體電路產業，包括但不限於半導體設備，以支持中國半導體產業快速發展和自主創新，已投資了數十家公司，包括本土晶片製造龍頭企業中芯國際和長江存儲科技有限公司等。

大基金三期在美國對中國晶片和人工智慧產業技術限制大幅升級的背景下開始籌集資金，規模遠超過第二期基金，預計繼續第一、二期的資方向，重點投資於半導體產業鏈的關鍵環節和技術進步，促進集成電路產業的整體發展。